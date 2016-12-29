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النيابة العامة تقرر إيقاف نبيل رجب أسبوعا كاملا بتهمة نشر أخبار كاذبة
2016-12-29 - 4:07 م
مرآة البحرين: قررت النيابة العامة في البحرين (الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إيقاف الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب أسبوعا كاملا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة.
وكانت محكمة قد قررت الإفراج عن رجب أمس بضمان محل إقامته، قبل أن تقرر النيابة استمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى.
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