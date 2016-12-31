أوراق 2016: نائب رئيس الأمن العام خليفة بن أحمد مضبوطاً في شرّ أعماله "شتم الشيعة"
2016-12-31 - 12:10 ص
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مرآة البحرين: كان افتضاح تدوينات نائب رئيس الأمن العام خليفة بن أحمد آل خليفة بحق الطائفة الشيعية في البلاد على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز المحطات التي دار حولها الجدل في العام 2016. ففي تعليق على تدوينة للمعارض حسن عبدالنبي المقيم في أستراليا على صفحته على "انستقرام"، قال خليفة وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة إن الشيعة "نغول وأبناء زنا المحارم ويتبادلون زوجاتهم".
نفت وزارة الداخلية أن يكون نائب رئيس الأمن العام هو من دوّن هذا السب الصريح، إذ زعمت في بيان (الأربعاء 24 أغسطس/ آب 2016) أن حساب نائب رئيس الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام كان مسروقا، وذلك بعد ساعات من نشر تدوينته.
لجأت الوزارة إلى إحدى إداراتها وهي إدارة الجرائم الإلكترونية لتصدر هذا النفي زاعمة أن الحساب المسروق قد تم استرجاعه. ليكتب بعدها خليفة بن أحمد عبر حسابه إنه قرر إغلاق الحساب شاكراً متابعيه. هكذا ببساطة أغلق الملف.
أما أخوه الشقيق خالد بن أحمد آل خليفة فقد ناب عنه في استكمال وصلة الشتم آمناً من أن أي عقوبة لن تناله. وقد كتب في تعليق 25 أغسطس/ آب 2016 "شتم وسب الطائفة الشيعية أمر عادي وليس عيباً وأن الشيعة ليسوا سوى خنازير"، وفق تعبيره.
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