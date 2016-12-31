أوراق 2016: إصبع الحمادي تطيح به من وزارة الإعلام… وابن المشير وزيرا للنفط

2016-12-31 - 12:48 ص



لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: شهد العام 2016 إقالة وزير شئون الإعلام ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي من جميع مناصبه بمرسوم ملكي صدر في (4 مارس/ آذار 2016).

الخطوة الملكية لم تكن مفاجئة وجاءت بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورة نشرها الوزير في مجموعة "واتساب" تضم مسؤولين في هيئة شئون الإعلام، وتظهر حركة مسيئة بالإصبع لفعالية رياضية يرعاها نجل الملك ناصر بن حمد، تحت عنوان "يلا رياضة".

وضعت صورة الحركة المسيئة لإصبع الوزير نهاية ساخرة لطموحات هذا الشاب الذي يهوى تدخين "السيجار" ورياضة ركوب الدرّاجات لمسافات طويلة.

الصورة أظهرت أن وزير الإعلام الحمادي قام بنفسه بتغيير صورة البروفايل لمجموعة الواتساب "هنا البحرين" واستبدلها بالصورة المسيئة. وقد أطلق مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي وسم #عيب_ياوزير و#الصبع_المدلقم للسخرية من الوزير الذي لم يعلق على الموضوع.

وفي أول تعليق له على قرار إقالته المهين، عمد الحمادي إلى تمرير تهنئة إلى خلفه في المنصب في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً "أبارك لأخواني الأعزاء غانم البوعينين وعلي الرميحي الثقة الملكية السامية. سنبقى دوماً جنوداً مخلصين لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله للوطن".

في سياق آخر، وضمن لعبة الكراسي الموسيقية المتواصلة داخل أروقة الحكم فقد أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 3 مايو/ أيار 2016 تعديلا وزاريا يقضي بموجبه بتعيين نجل (المشير) قائد قوة دفاع البحرين محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزيرا للنفط.

كان لافتاً صدور المرسوم الملكي في يوم إجازة أسبوعية، والأكثر غرابة أنه صدر في غياب الملك الذي عاد إلى البلاد بعد إصدار المرسوم.

ويبدو أنه تم الإعداد منذ سنوات ليتبوأ نجل المشير (مواليد 1975م) منصبا حكوميا بارزا، إذ شغل مناصب عدة بالرغم من حداثة سنه، متدرجا من مدير إدارة الخدمات الفنية بوزارة المالية إلى الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز، وصولا إلى وزارة النفط بعد أن تم فصلها عن الكهرباء والماء.