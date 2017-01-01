البحرين في 2016: الجميع على أجندة السلطة

2017-01-01 - 4:42 م

مرآة البحرين: لا تريد العائلة الحاكمة في البحرين أجندة للجميع، إنما تريد الجميع على أجندتها، أجندة الاستفراد بالسلطة بما تعنيه من خراب، وعلى الجميع التصفيق للخراب والسرقة. هذا ما جعل الأوضاع في البحرين تتجه إلى المجهول في 2016.

وعندما كان هناك مكوّن يرفض الاستسلام لتلك الأجندة، كان لابد للعائلة أن توظف كل مصادر القوة المتوحشة لإنزاله على حكم الملك. أفرغت الدولة من كل ما يمت للمدنية بصلة، ووسعت غرف التعذيب وأبواب السجون.

سلّطت المحاكم على رقاب المعارضين وأشهرت السلاح في وجه كل من يقول (لا). لكن الحقيقة التي ترصدها أجندة الأحداث تثبت أن مكوّنا سياسيا عريضا لم يستجب لتلك الإملاءات وظل واقفا رغم الضربات العنيفة.

نرصد في الحصاد اليومي لعام 2016 أجندة العائلة وأجندة معارضيها، لنعيد تذكير القراء بما تقوم به القوة العنيفة وما تقوم به القوة الناعمة، نذكرهم بمشروع يحاول إعادة البحرين لما قبل 1923، ومشروع متمسك بأن تكون البحرين دولة للجميع.