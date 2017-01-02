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نقاط التفتيش تمنع طلبة من الوصول للمدارس... والتربية تعدل مواعيد الامتحانات
2017-01-02 - 11:56 ص
مرآة البحرين: عدلت وزارة التربية والتعليم مواعيد الفترات الثلاث، للامتحانات النهائية في المدارس الثانوية في البلاد.
وجاء سبب التعديل (الإثنين 2 يناير/كانون الثاني 2017) بعد وصول طلاب إلى المدارس متأخرين أكثر من ساعة، بسبب انتشار نقاط التفتيش الأمنية بشكل مكثف في البلاد.
ووفق التعميم الصادر من التربية فإن الفترة الأولى تبدأ من 8 حتى 10 صباحاً، أما الفترة الثانية فتبدأ من 10:15 حتى 12:15، وتعقد الفترة الأخيرة من 12:30 حتى 2:30.
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