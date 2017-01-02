الفرنسية: مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم على سجن في البحرين

2017-01-02 - 12:01 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مسلحين شنوا هجوما الأحد على سجن في البحرين نجم عنه "هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية" ومقتل شرطي.

وأضافت الوزارة على تويتر أن "الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية وكذلك المحكومين الهاربين".

وتابعت الوزارة أن الهجوم استهدف سجن جو (جنوب) حيث يعتقل عدد كبير من المواطنين البحرينيين الشيعة المتهمين بالتورط في أعمال عنف.

وأفاد شهود إن الشرطة أقامت لاحقا نقاط مراقبة وعززتها في محيط القرى الشيعية حول المنامة.

ولم تدل الوزارة بتفاصيل إضافية عن عدد المهاجمين ودوافعهم ولا عن عدد المحكومين الفارين.

وفي حزيران/يونيو الفائت، فر 17 سجينا من سجن آخر في البحرين في شرق المنامة وأعلنت السلطات بعدها أنها تمكنت سريعا من القبض على معظم الفارين.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد أسرة آل خليفة.

وأعربت العديد من المنظمات الحقوقية أخيرا عن قلقها حيال الملاحقات بحق قادة في المعارضة الشيعية.

وتنفي سلطات المنامة أي تمييز بحق الشيعة في البحرين وتتهم إيران بالتدخل في شؤونها والوقوف وراء أعمال العنف في المملكة.