2017-01-02 - 1:48 م

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مرآة البحرين: بدأت البحرين سياسة ترحيل مواطنين العام 2015 بإبعاد آية الله الشيخ حسين نجاتي وفرهاد خورشيد، غير أن السياسة العقابية بحق المواطنين العجم لم تتوقف، فقد أبعدت، العام 2016، ستة آخرين.

في (21 فبراير/ شباط 2016) أبعدت السلطات الشيخ محمد خجسته إلى العاصمة بيروت، وألحقت به بعد 3 أيام حسين خيرالله، الإجراءات الجديدة قابلتها منظمات حقوقية بإدانة واسعة، إلا أن السلطات البحرينية لم تتراجع.

بعد إبعاد مسعود جهرمي (7 مارس/آذار) إلى بيروت قالت منظمة العفو الدولية إن "الترحيل أصبح هو السلاح الجديد المفضل لحكومة البحرين في معاقبتها للمعارضين السياسيين". غيرت السلطات هذه المرة إجراءها ولكن بترحيل علي اسفنديار (15 مارس/ آذار) إلى العراق، ثم حسن أبو القاسم (14/ مايو أيار) وأخيرا وليس آخرا محمود خاوري (9 أكتوبر/ تشرين الأول).

في موازاة ذلك، أسقطت البحرين جنسية أكثر من 50 ناشطا معارضا، بعد أن وجهت لهم السلطات تهما بالتورط في تشكيل تنظيمات إرهابية، وهي التهم الأكثر شيوعا، ولم تقف عند ذلك الحد بل حرمت نحو 14 مولودا جديدا من حقهم في الجنسية بعد إسقاطها عن آبائهم.

نتيجة لتلك السياسة، توفي (14 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الطفل عباس الخباز (4 سنوات) نجل المعتقل محمد الخباز (محكوم بالمؤبد وإسقاط الجنسية)، بعد أن رفضت السلطات وعلى مدى أكثر من سنتين إصدار جواز سفر له يمكّنه من العلاج في الخارج.