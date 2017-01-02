فيديو: نائب بحريني: سجن جو فندق 7 نجوم والسجناء يستطيعون الطلب من ماكدونالدز

2017-01-02 - 9:22 م

مرآة البحرين: قال نائب في البرلمان البحريني إن سجن جو المركزي يشبه فندق 7 نجوم وإن السجناء يستطيعون الطلب من سلسلة المطاعم الأمريكية ماكدونالدز.

وقال النائب جمال بوحسن في مداخلة لقناة سكاي نيوز العربية عن حادثة هروب معتقلين من سجن جو "إنه (جو) يكاد أن يكون فندق 7 نجوم، والدليل على ذلك أنه مركز إصلاح وتأهيل، ويستطيع النزيل أن يطلب من ماكدونالدز ويطلب المأكولات الراقية كأنه في بيته".

وأضاف "الصحف تصل إليهم، والانترنت متوفر (...) الداخلية تراعي حقوق السجناء، وكأنهم في دولة أوروبية".

وقال إن السجناء استغلوا هذه الأجواء وقاموا بمعاونة مهاجمين من الخارج بالفرار من السجن.

وكانت الداخلية قد أعلنت عن هجوم على مبنى السجن أدى لمقتل أحد عناصرها وفرار 10 محكومين.

وتدين منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية استخدام البحرين التعذيب على نحو ممنهج في مراكز التحقيق والاعتقال بما في ذلك السجن المركزي سيء الصيت.