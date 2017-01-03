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البحرين تفرض 7 دنانير رسوما على المغادرين من مطار البحرين بدءا من 26 مارس
2017-01-03 - 12:09 ص
مرآة البحرين: أقرت البحرين فرض 7 دنانير رسوما على المغادرين من مطار البحرين، في ظل اتجاهها لفرض المزيد من الرسوم لمواجهة الصعوبات المالية.
وأصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد قرار رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو.
ويحدد القرار 7 دنانير بحرينية رسوماً على المسافرين المغادرين جواً، بينما حدد مبلغ دينار بحريني كرسم على المسافر المحول "ترانزيت" مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار.
وسيبدأ مطار البحرين العمل بالقرار منذ 26 مارس/ آذار المقبل.
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