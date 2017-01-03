أوراق 2016: 3 شهداء أحدهم في السجن

ثلاثة أشخاص هم عدد الضحايا الذين استشهدوا هذا العام 2016 بسبب استمرار السياسات الأمنية في البحرين. توفي علي عبدالغني أثناء ملاحقته من قبل قوات الأمن. وقتلت فخرية مسلم في حادثة ما تزال غامضة أثناء مرورها بسيارتها على طريق دوّار النويدرات. وقضى حسن الحايكي في السجن. فيما يلي التفاصيل:

علي عبد الغني (18 عاما): استشهد في 4 أبريل/ نيسان 2016، قضى متأثرا بجروح بليغة أصابته أثناء محاولة اعتقاله (الخميس 31 مارس/ آذار 20166). قام منتسبو الأجهزة الأمنية البحرينية بمداهمة منزل خاله بشكل مخالف للقانون ومن دون إبراز إذن من النيابة العامة، وبعد قيام القوات الأمنية بملاحقته وقعت الحادثة. ادعت وزارة الداخلية أن عبدالغني أصيب بسبب سقوطه من أعلى أحد المباني أثناء محاولته الهروب، وبدا واضحا آثار العديد من الكدمات في مناطق مختلفة من الجسم.

فخرية مسلم (42 عاما): استشهدت في 1 يوليو/ تموز 2016 في حادث يما يزال يلفه الغموض. أعلنت وزارة الداخلية إن الضحية قضت في "انفجار إرهابي"، لكن حقوقيين وقاطنين في المنطقة شككوا في صحة ذلك، مؤكدين أنها "قتلت بالرصاص" أثناء مرور موكب لمسئول في الدولة.

حسن الحايكي (36 عاما): استشهد في 30 يوليو/ تموز 2016، أثناء فترة توقيفه في سجن الحوض الجاف. أخبر عائلته في الزيارة الوحيدة له قبل استشهاده عن التعذيب الشديد الذي تعرّض له في مبنى التحقيقات. كان التركيز في التعذيب على رأسه والأماكن الحساسة في جسمه، ربطوه بالسلاسل، وظل لمدة 4 أيام واقفًا على قدمه عارياً بلا ملابس. صرح المحامي سيد هاشم صالح "إن الجروح والكدمات التي كانت واضحة على جسد الشهيد حسن الحايكي، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود شبهة جنائية وراء وفاته، وهو ينافي ما ورد على لسان الجهات الرسمية بأن الوفاة كانت طبيعية".