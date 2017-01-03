» أخبار
حملة مداهمات منذ فجر الاثنين تسفر عن اعتقال نحو 18 مواطنا من بني جمرة
2017-01-03 - 12:56 ص
مرآة البحرين: تشن قوات النظام البحريني منذ فجر (الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الثاني 2017) حملة مداهمات واسعة في منطقة بني جمرة، أدت إلى اعتقال نحو 18 مواطنا.
وذكرت معلومات أن قوات كبيرة تدعمها مروحيات داهمت منازل في المنطقة، وقامت بتخريب محتوياتها واعتقال أشخاص دون ذكر أسباب. وكان من بين المعتقلين رجل و6 من أبنائه.
عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي أشار في تغريدة له على تويتر إلى انقطاع أخبار سيد جواد الموسوي وأبنائه وحفيده وعددهم 6 أشخاص من منطقة بني جمرة بعد مداهمة منزلهم في مدينة حمد.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-01-03البحرين تفرض 7 دنانير رسوما على المغادرين من مطار البحرين بدءا من 26 مارس
- 2017-01-02الفرنسية: مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم على سجن في البحرين
- 2017-01-02رويترز: مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم على سجن بالبحرين
- 2017-01-02نقاط التفتيش تمنع طلبة من الوصول للمدارس... والتربية تعدل مواعيد الامتحانات
- 2017-01-01"الداخلية" تعلن عن هجوم مسلح على سجن جو أدى لمقتل أحد عناصرها وفرار 10 محكومين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus