حملة مداهمات منذ فجر الاثنين تسفر عن اعتقال نحو 18 مواطنا من بني جمرة

2017-01-03 - 12:56 ص

مرآة البحرين: تشن قوات النظام البحريني منذ فجر (الاثنين 2 ديسمبر/ كانون الثاني 2017) حملة مداهمات واسعة في منطقة بني جمرة، أدت إلى اعتقال نحو 18 مواطنا.

وذكرت معلومات أن قوات كبيرة تدعمها مروحيات داهمت منازل في المنطقة، وقامت بتخريب محتوياتها واعتقال أشخاص دون ذكر أسباب. وكان من بين المعتقلين رجل و6 من أبنائه.

عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي أشار في تغريدة له على تويتر إلى انقطاع أخبار سيد جواد الموسوي وأبنائه وحفيده وعددهم 6 أشخاص من منطقة بني جمرة بعد مداهمة منزلهم في مدينة حمد.