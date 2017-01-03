حصار الدراز: بعد أن أجريت لها عملية في عينيها… السلطات تمنع إسعاف من إيصال مسنّة إلى منزلها

2017-01-03 - 12:11 م

مرآة البحرين (خاص): تعرضت مواطنة مسنة من الدراز يوم أمس إلى موقف بالغ الصعوبة بسبب الحصار الأمني المفروض على البلدة منذ نحو 200 يوم.

وكانت المسنّة أجريت لها عملية في عينيها بمستشفى السلمانية، وقرر المستشفى إيصالها بواسطة سيارة الإسعاف إلى منزلها كونها إمرأة دون عائل وليس لديها سوى شقيقة واحدة كانت ترافقها وهما لا يملكان سيارة خاصة.

وعند وصولهم إلى إحدى نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل الدراز، رفضت قوات الأمن المتواجدة دخول سيارة الإسعاف، ولم تفلح كل المحاولات لإقناعهم بأن السيدة المريضة هي إمرأة مسنة لا تستطيع مشي المسافة من نقطة التفتيش حتى منزلها في الداخل.

وبعد فشل محاولاتها في إقناع نقطة التفتيش بدخول البلدة، توجهت سيارة الإسعاف إلى مركز البديع الصحي، وهناك تم انزال السيدة مع شقيقتها.

ونظراً للظرف الصحي الحرج الذي تعاني منه المسنّة، وافقت إحدى القاطنات في الدراز على إيصالها هي وشقيقتها، لكن بعد انتهاء فترة عملها في مركز البديع الصحي، لتقوم بإيصال المسنّة بعد ساعات من إجراءها للعملية.