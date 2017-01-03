أوراق 2016: رواية «جو» تأخذ الجو وكتاب «غينغلر» ينقل لأول مرة حواراته مع السنة والشيعة بالبحرين … وعودة «فؤاد خوري»

2017-01-03 - 1:42 م

مرآة البحرين: رغم مرور 13 عاما على وفاته، عاد العالم اللبناني فؤاد خوري إلى عالم الكتب مجددا، في العام 2016، عبر إعادة طبع كتابه التاريخي: «القبيلة والدولة في البحرين»، وترجمة آخر كتبه «دعوة للضحك» إلى العربية لأوّل مرة.

وفي 2016، صدر أيضا أول عمل أدبي يكتب داخل السجون البحرينية، تحت عنوان «رواية جو: عذابات 10 مارس»، وهي رواية كتبها معتقل بحريني لا يزال يقبع في السجن. كما صدرت في العام 2016 ترجمة كتاب المحلل السياسي الأمريكي جستن غينغلر عن البحرين، والذي نال به درجة الدكتوراه.

وصدر في العام الماضي أيضا كتاب «القضاء البحريني.. ذرائع الإرهاب في مواجهة مطالب الديمقراطية»، وكتاب «الشهيد النمر: مرافعة كرامة»، كما طبعت كتيبات صغيرة عناوينها: مهدي أبوديب.. الثمن الباهظ، ريحانة الموسوي: أنا الآن أقوى. وأصدر المعتقل البحريني السابق السيد مرتضى السندي كتاب «ألم وأمل» عن تجربته في السجن، في حين أصدرت «مرآة البحرين» كتابها السنوي حصاد الساحات 5 مطبوعا في أبريل/نيسان 2016.

رواية جو

صدرت رواية «جو» متزامنة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. الرواية كُتبت من داخل السجون البحرينية بقلم معتقل سياسي رمز لاسمه بـ"جهاد"، روى فيها عذابات 10 مارس/ آذار 2015 التي عايشها في سجن جو المركزي، وهي العمل الأدبي الأول الذي يؤلفه معتقل ما يزال في السجون البحرينية.

وتولت «مرآة البحرين» نشر وطباعة الرواية، بعد مراجعتها وتدقيقها. «رواية جَوْ» الواقعة في 352 صفحة، و47 مقطعا، تكشف من الداخل ما تغصّ به السجون البحرينية من فساد إداري ومالي وانحلال أخلاقي، كما تنقل اعترافات ضباط أردنيين بأنه تم استخدامهم لتعذيب سجناء الرأي في البحرين باعتبارهم كفارا وروافض (شيعة).

جستن غينغلر: صراع الجماعات في البحرين

مطلع العام 2016، أصدر «مركز أوال للدراسات للتوثيق» النسخة المترجمة من كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»، للمحلل السياسي المتخصص في شئون البحرين «جستن غينغلر»، وهو العمل الأحدث من بين أعمال العلوم السياسية والاجتماعية المتخصّصة في البحرين.

وكان من المثير أن الكتاب استعرض تصريحات تنشر لأول مرة من قادة بحرينيين التقاهم غينغلر بين عامي 2008 و2009، وعلى رأس هؤلاء المعارض السياسي المعتقل عبد الوهاب حسين، الحقوقي عبد الهادي الخواجة، وسياسيون من الطائفة السنّية على رأسهم جاسم السعيدي، نبيل أبو الفتح، وعلي أحمد.

فؤاد خوري: دعوة للضحك ... بالعربية لأول مرة

قدّمت «مرآة البحرين» في ديسمبر/كانون الأول 2016 النسخة المترجمة من كتاب «دعوة للضحك» للعالم اللبناني الراحل فؤاد إسحاق خوري، وهو عبارة عن مذكّراته، كبروفيسور وعالم أنثروبولوجيا اشتغل على العالم العربي. ويحتل عمل خوري في البحرين حيّزا كبيرا من سيرته الموثّقة في هذا الكتاب، الذي ينشر بالعربية لأول مرة، منذ صدوره بالإنجليزية عام 2007.

خوري الذي أحب البحرين وأحب كتابه عنها، تحدّث في سيرته الذاتية بحماسة وشغف عن هواجسه وهو يترقب ردود فعل البحرينيين على كتابه «القبيلة والدولة»، وكم فرح حين عرف بالجدل الذي أثاره وبالملاحقة التي بذلها الناس في تتبع منافذ بيع الكتاب في الكويت وبيروت ولندن، وقال إنه حين عرف أن الكتاب منع تداول ترجمته في البحرين، رتّب لزيارة عبر الجامعة الأميركية، وراح يتصل بوزير شؤون الإعلام وشيوخ آل خليفة ولم يعطه أحد جواباً، سوى أن «فيه أشياء وأشياء»، ولم يجد لفصل سيرته التي تحدث فيها عن هذا الكتاب ومنعه غير عنوان «أسرار معلنة... للنقاش لا للنشر».

طبعة جديدة من كتاب «القبيلة والدولة في البحرين» بعد 33 عاما من الطبعة الأولى

أصدر «مركز أوال للدراسات والتوثيق» طبعته الخاصة من كتاب «القبيلة والدولة في البحرين»، أحد أهم المؤلّفات الاجتماعية والسياسية عن البحرين عبر التاريخ، لعالم الاجتماع اللبناني فؤاد خوري، وهو مشروع لم يتم تجاوزه حتى اليوم في سياق العلوم السياسية والاجتماعية.

الكتاب الذي ظل يتربّع على عرش المؤلّفات المرجعية عن تاريخ البحرين السياسي والاجتماعي طوال 36 عاما، صدر في طبعة جديدة لأول مرة منذ 1983، ليتاح مجددا أمام القراء، مراجعا من قبل باحثين مختصّين.

يتناول الكتاب حياة المجموعات السكانية في البحرين، ثقافتها، علاقاتها، تاريخها، وواقعها السياسي والاجتماعي. وفضلا عن كونه جهدا توثيقيا حاسما، كان الكتاب دراسة تحليلية ونقدية شاملة للواقع السياسي والاجتماعي في البحرين وتطوراته خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

الشهيد النمر: مرافعة كرامة

في أبريل/نيسان 2016 صدر عن «مرآة البحرين» بالتعاون مع مركز «كيتوس» الثقافي كتاب «مرافعة كرامة» وهو عبارة عن مرافعة رجل الدين السعودي البارز الشيخ نمر النمر الذي أعدمته السلطات السعودية مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 بسبب مواقفه المعارضة للنظام السعودي ودفاعه عن أحقية ثورة 14 فبراير في البحرين.

الكتاب يتضمن النص الحرفي للمرافعة التي كتبها الشيخ النمر بنفسه حيث أصر أن يقوم هو شخصياً بكتابة الرد بيده، وأن يقتصر دور المحامي على مراقبة النص في المسائل الشكلية فقط، دون الخوض في الأفكار والمتبنيات التي يتبناها.

مهدي أبوديب.. الثمن الباهظ

في أبريل/ نيسان 2016، أصدرت «مرآة البحرين» أيضا كتيباً تحت عنوان «مهدي أبوديب.. الثمن الباهظ»، تضمن سلسلة حوارات أجرتها المرآة مع رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب وأسرته، لإعادة التذكير بالمواقف والأحداث التي جرت خلال 5 سنوات من سجنه، ويتضمن الملف مواقف دول ومنظمات دانت اعتقال أبوديب وكررت مطالب بالإفراج عنه، وأخرى منحته جوائز تقديرا لدوره في مجال الدفاع عن حقوق المعلمين، إلى جانب مواقف أعلنها هو من سجنه.

ريحانة الموسوي: أنا الآن أقوى

في مايو/أيار 2016، أصدرت «مرآة البحرين» كتيباً آخر حول معتقلة الرأي البحرينية ريحانة الموسوي تحت عنوان «ريحانة الموسوي: أنا الآن أقوى»، في هذا الكتيب تفتل ريحانة الموسوي كل الخيوط التي رُبطت بها طوال 3 سنوات من السجن بعد محاكمتها في قضية ما عرف بـ «خلية 14 فبراير»، وتروي سلسلة انهياراتها وأوجاعها وآلامها منذ اليوم الأول لاعتقالها حتى خروجها من السجن، وكيف حافظت على نفسها من التزحلق إلى طرف الاكتئاب.

مرتضى السندي: ألم وأمل

صدر عن «تيار الوفاء الإسلامي» أيضاً كتاب «ألم وأمل»، الذي تضمّن تجربةً واقعيّةً في سجون البحرين في عام 2011 سردها القيادي في الوفاء السيد مرتضى السنديّ. يتكوّن الكتاب من 303 صفحة، ويحوي سبعة فصول، بدءاً من انطلاق ثورة 14 فبراير وحتى لحظة خروجه من السّجن. «ألمٌ وأملٌ» تمت كتابته من داخل السّجن، وفي ملحقات الكتاب توجد بعض الصور لقصاصات هذه البداية.

حصاد الساحات 5

«مرآة البحرين» أصدرت النسخة الخامسة من كتابها السنوي «حصاد الساحات» أول أبريل/ نيسان 2016، وهو سياحة بانورامية في مجريات وأحداث السنة الخامسة لثورة 14 فبراير في البحرين، ضمن روزنامة العام 2015. وسنويا يحوي هذا الكتاب توثيقاً زمنيا وتقريريا للأحداث السياسية التي وقعت في البحرين خلال عام.

ومؤخراً قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة بإدراج سلسلة كتاب «حصاد الساحات» ضمن مكتبتها الإلكترونية على شبكة الإنترنت.