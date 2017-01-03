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الإفراج عن الطبيب السماهيجي بعد عام من السجن بسبب تغريدات تستنكر إعدام الشيخ النمر
2017-01-03 - 2:21 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية البحرينية (3 يناير/كانون الثاني 2017) عن طبيب العيون الدكتور سعيد السماهيجي، بعد انقضاء مدة محكوميته التي حددت بعام كامل.
وكانت السلطات اعتقلت السماهيجي قبل عام على خلفية تغريدات نشرها في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، دان فيها إعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيعي البارز الشيخ نمر النمر.
والسماهيجي سبق اعتقاله في قضية الكادر الطبي، وفي قضية أخرى منفصلة اتهم فيها بإهانة الملك عبر تويتر.
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