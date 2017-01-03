2017-01-03 - 10:50 م

مرآة البحرين: بحث رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى آل خليفة (الثلاثاء 3 يناسر/ كانون الثاني 2017) مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف العلاقات التجارية والعسكرية بين البحرين وباكستان.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن رئيس الحرس الوطني الذي يزور إسلام أباد أكد على "ما تقوم به باكستان من دور هام لاستقرار المنطقة، كما ثمن وقوف ودعم باكستان لدول مجلس التعاون في الحفاظ على أمنها واستقرارها من التدخلات الخارجية الساعية لزعزعة أمنها واستقرارها".

وتستعين البحرين بآلاف العناصر الباكستانيين يعملون في الأمن لمواجهة الاحتجاجات الشعبية التي تسعى لوضع حد لهيمنة الأسرة الحاكمة على السلطة.