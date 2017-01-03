رابطة الصحافة البحرينية ترصد 359 انتهاكا العام 2016
2017-01-03 - 11:13 م
مرآة البحرين: أكدت رابطة الصحافة البحرينية في تقريرها السنوي أن العام 2016 شهد أكثر الانتهاكات على مستوى حرية التعبير، منذ اندلاع ثورة 14 فبراير/ شباط 2011.
وقالت الرابطة إن سجلاتها أظهرت نحو 359 انتهاكا خلال العام 2016 تتعلق بحقوق أساسية مثل حريات الإعلام وحرية إبداء الرأي والتعبير. وشملت هذه الانتهاكات أحكام وإجراءات قضائيّة ضد مواطنين في قضايا ترتبط بشكل أساسي بحرية التعبير (37 حالة)، والاعتقالات التعسفية (22 حالة)، والتحقيق والاستجواب (62 حالة)، والإعاقة عن مزاولة العمل (32 حالة) إضافة إلى العديد من الحالات الأخرى.
وطالبت الرابطة بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
كما دعت إلى "إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم إهانة الملك لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة "التجمهر" للمصورين و"التحريض على كراهية النظام" للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
وطالبت الرابطة بإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، ودعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البلاد.
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