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قطر توقف 4 صيادين بحرينيين دخلوا مياهها الإقليمية
2017-01-04 - 2:11 م
مرآة البحرين: قال قائد خفر السواحل أمس الثلثاء (3 يناير/ كانون الثاني 2017) إنه تم التواصل مع خفر السواحل في قطر إثر ضبطه أربعة صيادين هواة دخلوا المياه الاقليمية القطرية. وأضاف عبر حساب «الداخلية» على «تويتر» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان موالون أشاعوا بأن قطر أوقفت 4 بحرينيين، زاعمين أنهم (الموقوفين في قطر) ضمن 10 سجناء هربوا من سجن جو مؤخراً.
قائد خفر السواحل:تم التواصل مع خفر السواحل في قطر إثر ضبطه أربعة صيادين هواة دخلوا المياه الاقليمية القطرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية— Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 3, 2017
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