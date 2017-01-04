"تنظيم الاتصالات" تلتقي تويتر وفيسبوك وسناب شات وتتفق معها على حذف المحتوى غير اللائق

2017-01-04 - 2:11 م

مرآة البحرين: أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أنه استجابة للشكاوى المتزايدة المقدمة من المستخدمين إليها، بشأن وجود محتويات غير لائقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتماشياً مع رسالتها التي تهدف إلى تعزيز بيئة إلكترونية آمنة في البحرين، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مهمة مع الشركات المتخصصة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي كـ «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب شات»، بهدف تعزيز التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما معالجة المحتوى غير اللائق الذي قد يظهر في مقاطع اكتشف أو استكشف في بعض التطبيقات الأكثر شيوعاً مثل «سناب شات» و«انستغرام».

وذكرت الهيئة أن هذه الاجتماعات تكللت بالنجاح، حيث عملت على تعزيز قنوات التواصل بين الهيئة والعديد من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت استجابة شركات وسائل التواصل الاجتماعي فورية، حيث تم إزالة المحتويات غير اللائقة خلال أيام قليلة عن جميع مستخدمي تلك المواقع في مملكة البحرين.

ومن جهته، قال مدير إدارة الأمن السيبراني بالهيئة، الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة، إنه «من المهم بناء علاقات قوية مع شركات التواصل الاجتماعي، حيث إن الاستخدام الشائع لها يقتضي اتخاذ هذه الخطوة من أجل ضمان استخدام تلك الشبكات الاجتماعية من دون التعرض لمواد غير لائقة من الناحيتين الاجتماعية والثقافية».