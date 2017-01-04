الاستئناف تؤيد حبس الصحفي فيصل هيات 3 أشهر

2017-01-04 - 2:58 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة استئناف بحرينية (الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني 2017)، حبس الصحافي البحريني فيصل هيات 3 أشهر.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس هيات 3 أشهر بتهمة "إهانة رمز ديني" على خلفية تغريدة اعتبرت مسيئة ليزيد بن معاوية، أحد حكام الدولة الأموية قبل 14 قرناً.

وقال نشطاء إن السلطات اعتقلت هيات بعد أيام من رسالة مفتوحة وجهها لوزير الداخلية، تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب على يد منتسبي الداخلية، إبان اعتقاله في 2011.