النواب يعقدون اجتماعاً الأحد مع وزير الداخلية لمناقشة قضية هروب سجناء من سجن جو

2017-01-04 - 3:00 م

مرآة البحرين: قال مجلس النواب البحريني إنه قرر عقد اجتماع موسع الأحد القادم مع وزارة الداخلية للاطلاع على "مستجدات الساحة الأمنية ومتابعة الأحداث والتطورات والتدابير التي تم اتخاذها على الأصعدة كافة".

ومن المفترض أن يترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب أحمد الملا بحضور راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لمناقشة حادثة هروب سجناء سياسيين من سجن جو المركزي.

وتدعي السلطات أن هجوماً مسلحاً كان وراء تحرير 10 سجناء، اعتقلوا وحكموا بمدد طويلة، تصل للمؤبد.