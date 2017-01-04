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صورة: المخرج المعتقل ياسر ناصر في مستشفى السلمانية
2017-01-04 - 4:23 م
مرآة البحرين: نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (الأربعاء 4 يناير/ كانون الثاني 2016) صورة للمعتقل المخرج الفني ياسر ناصر في مستشفى السلمانية الطبي.
ويقضي ناصر، الذي اعتقلته السلطات أغسطس/ آب 2016، حكما بالسجن عاما كاملا على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز تضامناً مع الزعيم الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم.
ويعاني المعتقلون في البحرين من أوضاع سيئة في سجن جو، حيث يضم السجن أكثر من 3 آلاف معتقل على ذمة قضايا سياسية وقرابة ألف آخرين في سجن التوقيف ومعتقل الأطفال في الحوض الجاف.
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