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وزير الداخلية يحيل 3 مسؤولين بينهم مدير سجن جو إلى النيابة على خلفية فرار معتقلين
2017-01-04 - 7:25 م
مرآة البحرين: أحال وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة (الأربعاء 4 يناير/ كانون الثاني 2017) للنيابة العسكرية، بينهم مدير سجن جو وذلك على خلفية تمكن 10 معتقلين من الفرار مطلع العام الجاري.
وأصدر الوزير قرارا بوقف كل من مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ومدير مركز الإصلاح والتأهيل في "جو " ومدير إدارة الأمن والحماية ، عن العمل ، وإحالتهم للتحقيق بالنيابة المختصة التابعة لإدارة المحاكم في وزارة الداخلية.
وقالت الداخلية إن ذلك يأتي "في ضوء توصيات لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بقرار من معاليه للبحث في ملابسات العمل الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في "جو " بتاريخ الأول من يناير 2017 ".
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