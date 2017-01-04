صورة حديثة لرضا الغسرة تفتح باب التكهنات بشأن وجوده خارج البلاد

2017-01-04 - 11:21 م

مرآة البحرين: نشر نشطاء الأربعاء (4 يناير/ كانون الثاني 2017) صورة لرضا الغسرة (واحد من بين 10 أشخاص تمكنوا من الفرار من سجن جو) قالوا إنها حديثة.

وفتحت الصورة الباب أمام التكهنات بشأن وجوده خارج البلاد.

وكان وزير الداخلية قد أعلن اليوم إيقاف 3 مسؤولين كبار في مصلحة السجون بينهم مدير سجن جو، وأحالهم إلى التحقيق في نيابة عسكرية.

ومنذ تمكن المعتقلين من الفرار 1 يناير/ كانون الثاني وقوات الداخلية تنفذ حملة مداهمات واسعة في عدد من المناطق، أسفرت عن اعتقال العشرات.