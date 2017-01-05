تأجيل محاكمة آية الله قاسم حتى 30 يناير للمرافعة
2017-01-05 - 2:35 م
مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية زعيم الأغلبية الشيعية في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، واثنين من العاملين في مكتبه حتى 30 يناير/كانون الثاني الجاري للمرافعة.
وخلال الجلسة (الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2017) التي حضرها المحامي عبدالرحمن الخشرم، المناب من وزارة العدل للترافع عن شيخ حسين المحروس، تم استعراض تقرير المصرف المركزي، الذي زعم أن آية الله قاسم يملك 4 حسابات بنكية، تتجاوز أرصدتها الخمسة ملايين دينار.
وتحاكم السلطات آية الله قاسم، ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي، لممارستهم فريضة الخمس الخاصة بالطائفة الشيعية، وتتهم بجمع أموال دون ترخيص وغسل أموال.
ولا يعترف آية الله قاسم بأي من إجراءات السلطة المتخذة ضده، ورفض حضور أي من جلسات محاكمته، كما رفض توكيل محام، أو الاطلاع على أوراق القضية وفق ما يقول مقربون منه.
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