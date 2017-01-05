النيابة تقرر تمديد حبس الحقوقي رجب 15 يوماً على ذمة التحقيق

2017-01-05 - 3:40 م

مرآة البحرين: قررت النيابة العامة تمديد حبس رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والحقوقي البارز نبيل رجب 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت محكمة بحرينية قضت الخميس الماضي (29 ديسمبر/كانون الأول 2016) بالإفراج عن نبيل رجب بكفالة، مع منع السفر، إلا أن النيابة قالت إن رجب تم توقيفه على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ "بث أخبار كاذبة"، حيث تقرر حبسه 7 أيام على ذمة التحقيق.

ويحاكم رجب بتهمة نشر تغريدات تنتقد الحرب على اليمن التي شاركت فيها البحرين، وتعذيب السجناء في سجن جو، وهي تغريدات كان نشرها رجب مطلع العام 2015، إلا أن السلطات بدأت بتحريك القضية بعد أكثر من عام على تلك التغريدات.

وتقول منظمات حقوقية أن محاكمة رجب تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة، وأنها سياسية بسبب نشاطه الحقوقي ودوره في رصد وكشف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ العام 2011.