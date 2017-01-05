وزير إسرائيلي يقول إنه يقف وراء زيارة الوفد اليهودي للبحرين وعلاج ابنة الملك في إسرائيل

2017-01-05 - 7:24 م

مرآة البحرين: كشف نائب وزير التعاون الاقليمي في إسرائيل، أيوب قرا، لصحيفة هآرتس، أنه يقف وراء زيارة وفد الحاخامات اليهود إلى البحرين الأسبوع الماضي، وأن الوفد التقى قادة من البحرين.

ونقل موقع قناة الميادين أن قرا كشف أن ابنة ملك البحرين جاءت إلى إسرائيل سراً قبل سنوات لإجراء عملية جراحية، وأن لإسرائيل علاقات مع جميع الدول الخليجية تقريباً.

وقال قرا للصحيفة إنه "في الغرف المغلقة، وليس أمام الإعلام، لا أحد من الدول العربية مهتم بالموضوع الفلسطيني"، وأضاف أن "الدول العربية منشغلة بنفسها وببقائها، لأن إيران تخيفهم، ولذلك فإنه ليس هناك أي تفكير للبدء بعملية سياسية جديدة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "بسبب التهديد الإيراني ستتطور العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل بعد أن يدخل دونالد ترامب إلى البيت الابيض. وسيحصل اتفاق بين الدول حول آلية دفاعية وجهاز ضد الإرهاب وجهاز ضد إيران، يضم إسرائيل أيضاً".

ورداً على سؤال حول كيفية نجاحه في ذلك، قال قرا إنه "قبل سنوات عدة جلبت إلى إسرائيل بالسرّ إبنة زعيم البحرين لإجراء عملية جراحية. هي لم تعتقد أنها ستشفى. منذ ذلك الوقت بدأت الاتصالات معهم. ومع الوقت عينوا يهودية سفيرة البحرين في الولايات المتحدة، وهي من جالية تعدادها فقط 37 يهودياً. واليوم هي وزيرة في الحكومة البحرينية. منذ ذلك الوقت تحول اليهود إلى أعضاء في الديوان الملكي. لدينا ممثلية في أبو ظبي، لدينا علاقات جيدة جداً مع المغرب ولدينا علاقات تقريباً مع جميع الدول الخليجية. كذلك العلاقات مع دول المنطقة، مثل الأردن، مصر وتركيا، هي أفضل من أي وقت مضى".

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