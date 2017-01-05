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المعتقلون في مبنى العزل بـ "جو": نعيش أوضاعا سيئة جدا
2017-01-05 - 10:51 م
مرآة البحرين: أكد المعتقل المحكوم بالإعدام محمد رمضان أن السجناء في عنبر العزل يعيشون "أوضاعا سيئة"، منذ تمكّن ١٠ معتقلين من الفرار الأحد الماضي.
ونقلت زينب محمد زوجة رمضان عنه قوله أن (الحرّاس) أخذوا جميع أغراضهم وملابسهم وأنهم يعاملون "معاملة سيئة جدا، يقومون بالصراخ عليهم وتخويفهم والتحقيق معهم لأكثر من 3 مرات".
وقالت عبر حسابها في تويتر "بعد 7 أيام من انقطاع الاتصال عن زوجي المحكوم بالإعدام اتصل اليوم واخبرني بأنهم يعيشون وضعا سيئا جدا"، وتساءلت "ما ذنب زوجي المحكوم بالإعدام ومن معه في ما حصل من هروب مجموعة من السجناء ليعاملون هذه المعاملة السيئة"!
ودعت محمد "المعنيين بحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها زوجي محمد رمضان ومن معه في عنبر العزل".
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