"الداخلية": كل من يتستر على العناصر الإرهابية يقع تحت طائلة القانون

2017-01-05 - 11:13 م

مرآة البحرين: جددت وزارة الداخلية (الخميس 5 يناير/ كانون الثاني 2017) دعوتها لتقديم أي معلومات تفيد في القبض على 10 معتقلين على ذمة قضايا سياسية تمكنوا من الفرار الأحد الماضي.

وقالت الداخلية في بيان "تعرب وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها للتعاون الإيجابي الذي يبديه المواطنون والمقيمون، مع الدوريات ونقاط التفتيش المنتشرة من أجل حمايتهم وإشاعة الاستقرار الأمني، وكذلك المعلومات القيمة التي قدموها وساعدت في أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بشأن العمل الإرهابي، الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) صباح "الأحد " الأول من يناير 2017 حيث يتم تنفيذ خطة انتشار وتواجد أمني مكثف في ربوع البلاد من أجل حفظ الأمن".

وحذرت الداخلية "كل من يتستر على أي من هذه العناصر الإرهابية ، يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية".