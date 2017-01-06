رئيس الحرس الوطني يزور باكستان ويلتقي مدير الاستخبارات العسكري ورئيس هيئة الأركان الباكستانيين

2017-01-06 - 2:18 م

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى آل خليفة التقى خلال زيارته الحالية لباكستان، مدير عام جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية.

وأوضحت أن لقاء آل خليفة بمدير عام جهاز الاستخبارات العسكري الباكستاني المشترك (ISI) الفريق نويد مختار الذي عقد في مكتب الأخير بإسلام آباد، تم خلاله استعراض "التقدم والتطور في مجال محاربة الإرهاب لضمان أمن واستقرار المنطقة، واستعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين وخاصة ما يتعلق في التنسيق والتعاون في المجالات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخبارية".

كما التقى محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ركن زبير محمود حيات، برئاسة الأركان المشتركة في مدينة روالبندي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء "الأمور المتعلقة بأمن المنطقة والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب".