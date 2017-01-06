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وزير الداخلية يصدر قرارا يلزم السفن الصغيرة بوضع أجهزة لتحديد مواقعها وسرعتها
2017-01-06 - 6:50 م
مرآة البحرين: أصدر وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً يلزم جميع السفن الصغيرة بوضع "أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية مملوكة لوزارة الداخلية لإرسال بيانات السفينة "الهوية والموقع وخط السير والسرعة" إلى مركز العمليات البحرية".
ونص القرار أن يلتزم كل ربان سفينة أو مالكها أو مجهزها أو مستخدمها بوضع جهاز التعرف على السفن على ظهر كل سفينة صغيرة ويعد وجوده على السفينة وتشغيله وفقا للأصول الفنية شرطا من شروط السلامة للسفن الصغيرة.
كما نص على أن على جميع السفن الصغيرة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القرار خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل به.
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