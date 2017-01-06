2017-01-06 - 7:08 م

مرآة البحرين: وضعت البحرين اليوم (الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني 2017) حجر الأساس لجامعة الملك حمد للتمريض والعلوم الطبية المصاحبة باسم"جامعة الملك حمد" في باكستان.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى اَل خليفة شارك بناءً على تكليف من الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف في الحفل الذي أقيم في إسلام اَباد بمناسبة وضع حجر الأساس لجامعة الملك حمد للتمريض والعلوم الطبية المصاحبة باسم"جامعة الملك حمد" وبمشاركة ممثلين من مستشفى الملك حمد في البحرين.

واستجلبت البحرين آلاف الباكستانيين للعمل في قوات الأمن والخدمات الطبية بعد احتجاجات شعبية سعت لوضع حد لهيمنة أسرة آل خليفة الحاكمة على السلطة.

ويأتي بناء الجامعة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية دفعت الحكومة لرفع الدعم عن سلع رئيسية بينها المحروقات والطاقة واللحوم.