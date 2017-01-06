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صور- تشييع اليافعي الذي قضى في حادثة هروب معتقلين بمشاركة السفير اليمني
2017-01-06 - 7:18 م
مرآة البحرين: شيّع في مقبرة الحنينية بالرفاع (الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني 2017) عبدالسلام اليافعي (شرطي يمني) ادعت وزارة الداخلية أنه قضى في هجوم مسلح على سجن جو الأحد الماضي.
وتم تشييع اليافعي بمشاركة السفير اليمني علي حسن الأحمدي ورئيس الأمن العام طارق الحسن، بعد أسبوع من الحادث الذي أدى لفرار 10 معتقلين.
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