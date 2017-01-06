العفو الدولية: السماهيجي كان سجين رأي وسنواصل مراقبة وضعه

2017-01-06 - 8:25 م

مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة العفو الدّولية إنّها ستواصل مراقبة وضع الدكتور سعيد السماهيجي بعد أن أفرجت عنه السّلطات البحرينية، وأكدت أنه "كان سجين رأي".

وقد تم الإفراج عن سعيد السّماهيجي من سجن جو في جنوب شرق البحرين في 3 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أن أمضى عامًا في السّجن. وقد حُكِم عليه في 7 أبريل/نيسان 2016 على خلفية تهم منها "إهانة بلد شقيق" (السّعودية)، و"التّحريض علنًا على خرق القوانين والمؤسسات في البحرين" و"الدّعوة علنًا إلى المشاركة في تظاهرات ومسيرات غير مرخصة" على حسابه على تويتر. وقد أنكر السماهيجي خلال محاكمته كل التّهم الموجهة إليه.

وكان السّماهيجي قد اعتُقِل في 3 يناير/كانون الثّاني 2016 على خلفية نشر معلومات تتعلق بإعدام رجل الدّين السّعودي الشّيعي البارز الشّيخ نمر النمر وإهانة المملكة العربية السّعودية على تويتر.