أ ف ب: تمديد حبس الناشط البحريني المعارض نبيل رجب لمدة اسبوعين

2017-01-07 - 12:59 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قررت النيابة العامة في البحرين الخميس تمديد حبس الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب لمدة أسبوعين إضافيين على خلفية قضية "بث إشاعات وأخبار كاذبة" بعدما كان صدر قرار بالإفراج عنه في قضية أخرى، بحسب محاميه.

وقال المحامي محمد الجشي "تم اليوم (الخميس) استجواب نبيل رجب من قبل النيابة العامة التي قررت تمديد الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما بتهمة بث إشاعات وأخبار كاذبة"، موضحا أن هذه القضية مرتبطة بمقابلات تلفزيونية أجراها رجب في عامي 2014 و2015.

وأشار المحامي إلى أن الدفاع تقدم بطلب لإطلاق سراح رجب، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وكانت المحكمة الجنائية البحرينية قررت في 28 كانون الأول/ديسمبر إطلاق سراح رجب على خلفية قضية ترتبط بتغريدات اعتبرت مناهضة للسعودية والبحرين وحددت يوم 23 كانون الثاني/يناير موعدا لجلسة جديدة في هذه القضية.

لكن النيابة العامة طلبت إبقاءه في السجن على ذمة قضية المقابلات التلفزيونية لمدة أسبوع، قبل أن تقرر تمديد توقيفه لمدة أسبوعين.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" التي قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.