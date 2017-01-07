الاستئناف: السجن سنة لمتهم بضرب شرطي في سجن الحوض الجاف

2017-01-07 - 1:02 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، حبس متهم، وهو طالب (22 سنة)، لمدة سنة لضربه شرطيّاً في مركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف.

وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه اعتدى على سلامة جسم نائب العريف حال كونه عضواً من قوات الأمن العام أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي لم تفضِ الى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

وتدعي السلطات أنه في نحو الساعة الثامنة مساء يوم (27 يناير/ كانون الثاني 2014) وحال تفقد نائب عريف مسئول عنبر، توقيفاً بالحوض الجاف وحال مروره بممر بين غرف هذا العنبر قام المتهم الموقوف بهذا العنبر بمناقشته في نوع قضيته المتهم فيها، فأبلغه لأنه وفقاً لها يتم تسكينه في غرف العنبر، بيدَ أن المتهم جذبه من رقبته وأدخله الغرفة فتجمع عليه موقوفون وخلصوه منه.

وتقول السلطات أن التقرير الطبي أثبت أن نائب العريف أصيف بـ "كدمة بالرقبة من الناحية اليمنى وخدش سطحي أسفل الأذن اليمنى"، لكن نشطاء يشككون في روايات الداخلية، وتعتبر منظمات حقوقية أن محاكم البحرين لا تطبق اشتراطات المحاكمة العادلة في القضايا ذات الخلفية السياسية.