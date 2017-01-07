السجن 3 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية في سترة

2017-01-07 - 1:01 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القضايين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، بحبس متهم 3 سنوات؛ نظراً لصغر سنه (17 سنة)، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك بقضية وضع هيكل محاك لأشكال المتفجرات بشارع في سترة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وضع وآخرون مجهولون هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات أو المفرقعات، أو تحمل على الاعتقاد أنها كذلك، تنفيذا لغرض إرهابي. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم، وعندما عثر على أسطوانة غاز خاصة بالمكيفات بجانب أحد محلات الخياطة، قام بأخذها وقام بشراء علبة صبغ أصفر وأنبوب بلاستيكي أبيض وشريط لاصق أسود، ومن ثم قام برش الأسطوانة بالصبغ الأصفر وتقطيع الأنبوب، ومن ثم تثبيته على الأسطوانة بواسطة اللاصق، وركب على تلك الأسطوانة بعض الأسلاك حتى أصبحت جسما يشبه المتفجرات، ومن ثم توجه إلى دوار السوق، وقام بوضع ذلك المجسم عليه بمنطقة واديان في سترة، حيث أثار الرعب والخوف في نفوس الآمنين، وتم الإبلاغ عنه ودلت التحريات التي أجراها ملازم أول بقيام المتهم بتلك الجريمة.

ثبت من تقرير البحث الجنائي عن نتيجة التدقيق في قاعدة الحمض النووي بأن مصدر الآثار المرفوعة من تلك العينات تعود للمتهم.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.