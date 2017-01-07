2017-01-07 - 1:25 م

مرآة البحرين: اعتبر خطيب جامع الخالد الشيخ عبدالله بن سالم المناعي أن الإدلاء بمعلومات عن الهاربين من سجن جو، لوزارة الداخلية هو واجب وطني.

وفي خطبة الجمعة (6 يناير/كانون الثاني 2017) أشاد المناعي بالأجهزة الأمنية "ويقظة رجالها العيون الساهرة على أمن المملكة بفضل الكفاءه العاليه"، على الرغم من هروب 10 محكومين بمدد طويلة من سجن جو.

وحمل المناعي إيران مسؤولية ما أسماه الإرهاب في البلاد زاعماً أن كل ما كشفته الداخلية من أسلحة وعبوات ومواد شديدة الانفجار "لها ارتباط بإيران لتنفيذ أعمال إرهابية في هذا البلد والحمد لله استطاع رجال الأمن النجاح في اكتشاف هذه الجرائم ولازال هناك جهود أجهزة الأمن"، داعياً المواطنين للتعاون مع "الأجهزة الأمنية، وهذا واجب شرعي وديني ومشاركة جميعًا لمواجهة من يريد أن يزعزع أمننا ويخرق سفينة وطننا" على حد زعمه.