خطيب جامع الخير ينتقد المشككين في إجراءات وزارة الداخلية على خلفية هروب سجناء من سجن جو

2017-01-07 - 1:33 م

مرآة البحرين: انتقد خطيب جامع الخير بقلالي، الشيخ صلاح الجودر، من أسماهم بالمغرر بهم، من الذين انتقدوا أجهزة الدولة الأمنية، وشككوا في جهودها، في إشارة لوزارة الداخلية والإجراءات التي اتخذتها بعد هروب سجناء من سجن جو المركزي.

وفي خطبة الجمعة (6 يناير/كانون الثاني 2017) قال الجودر "في الأيام الماضية خرجت علينا بعض الأصوات للنيل من مؤسسات الدولة وأجهزتها، وكانت أصوات تشكك في الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة لحفظ الأمن رغم المخطط التآمري الذي لا يخفى على أحد، ومن المؤسف أن بعض تلك الأصوات خدعت وتم التغرير بها، فأرسلت رسائل وصورا على أنها الناصح الأمين وما علمت بأنها تقدم خدماتها لأعداء الأمة، فليحذر الجميع من تلك الرسائل المسمومة، وليتصدى الجميع لتلك المؤامرة التي تستهدف هوية المنطقة".

ومنذ هروب 10 محكومين على خلفية سياسية بمدد طويلة، من سجن جو، انتقد موالون بشدة وزارة الداخلية، وشككوا بروايتها حول وقوع هجوم مسلح على السجن.

كما تعرضت وزارة الداخلية لحملة قاسية من الموالين على خلفية إجراءاتها التي لحقت عملية الهروب، وخصوصاً استحداث نقاط تفتيش في جميع الشوارع الرئيسية بالبحرين، والتي خلقت اختناقاً مروريا حاداً وشللاً مرورياً في أوقات الذروة.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 تمكن المعتقل رضا الغسرة من الهروب للمرة الرابعة من السجن، وهرب معه 9 محكومين على ذمة قضايا سياسية، وقالت الداخلية إن هجوماً مسلحاً على السجن أدى لهروب السجناء، موضحة أن أحد الشرطة اليمنيين قتل في الحادث فيما جرح آخر.