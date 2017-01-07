مجيد ميلاد: الأزمة في البحرين قائمة باعتراف مختلف الأطراف

2017-01-07 - 7:23 م

مرآة البحرين: قال القيادي المعارض في جمعية "الوفاق" مجيد ميلاد إن الأزمة في البحرين قائمة باعتراف مختلف الأطراف.

وكان ميلاد يرد بذلك على تقرير نشر في صحيفة "الوسط" ورأى أن المعارضة تحتضر.

وعلق في حسابه على موقع "تويتر" بأن "المعارضة لا تحتضر كما الشعوب فإنها لا تحتضر ولكن تمر ظروفٌ ضمن مساقات التدافع الاجتماعي والسياسي حتى تتم إصلاحات جوهرية تعيد الأمور إلى نصابها" على حد تعبيره.

وواصل في السياق نفسه "ما يعاب عليها نتيجة طبيعية للإجراءات المتخذة ضد المعارضة، فليس لها سلطة أو يد لتوقفها. نعم ⁧ البحرين ⁩ بحاجة للرأي الآخر إزاء قرارات السلطة".

وتساءل ميلاد "مَنْ بحق الملام في سد أبواب المعارضة؟".