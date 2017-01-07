مسئول في جهاز الأمن البحرينيّ يلمح إلى ضلوع الاستخبارات البريطانية في تعقب الفارّين من سجن جوّ

2017-01-07 - 8:17 م

مرآة البحرين: ألمح مسئول في جهاز الأمن الوطنيّ البحريني إلى ضلوع جهاز الاستخبارات البريطاني "MI6" في عمليّة تعقب سجناء سياسيين تمكّنوا مطلع هذا العام من الفرار من سجن "جو" المركزي الواقع جنوبيّ العاصمة المنامة.

وقال الملازم سلمان عيسى الشاووش في حسابه الشخصي على موقع "تويتر" 4 يناير/ كانون الثاني 2017 إن "قيودا كبيرة فرضها فريق إم آي 6 على أسلوب عمل جهاز الأمن الوطني تجاه قضية الإرهابيين الهاربين من سجن جو".

قيود كبيرة فرضها فريق أم آي 6 على أسلوب عمل جهاز الأمن الوطني تجاه قضية الإرهابيون الهاربون من #سجن_جو #البحرين — الشاووش (@al_shawush) January 4, 2017

ويعرف جهاز الاستخبارات البريطاني (SIS) بصورة عامة باسم "إم آي 6"، وهو مكتب الاستخبارات الخارجية للمملكة المتحدة. وتتم إدارته من واسطة هيئة المملكة المتحدة المشتركة للاستخبارات (UK Joint Intelligence Committee). وهو مسئول عن نشاطات التجسس خارج أراضي المملكة المتحدة عبر الدول المختلفة.

وقال الشاووش "لن يعود الهاربون للسجن، ولن تأخذ العدالة مجراها، ما دامت الاستخبارات البريطانية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة" على حد تعبيره.

وأضاف في السياق نفسه " أهل مكة أدرى بشعابها، الأجهزة الأمنية البحرينية قادرة أن تعيد الإرهابيين للسجن خلال ساعات كما حدث ذلك سابقاً وأكثر من مرة".

وتابع "لسنا بحاجة لمن يعلمنا كيف نقبض عليهم، وكما قالها سمو الأمير خليفة بن سلمان: لن نتوانى عن الوقوف بوجه جماعات غايتها جر البلاد للفوضى".

ولا يمكن لموقع "مرآة البحرين" التأكد من مصادر مستقلة من مدى دقة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعيّ.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري هروب 10 محكومين من سجن جو المركزي.