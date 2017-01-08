فصل مسعف من وزارة الصحة بعد قضائه شهراً في السجن بتهمة التجمهر

2017-01-08 - 1:00 م

مرآة البحرين: تفاجأ الموظف بوزارة الصحة أحمد هلال من تسليمه رسالة فصلٍ من الخدمة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وذلك بعد أن أنهى محكوميته بتهمة التجمهر لمدة شهر، ليستمر بذلك ملف المفصولين.

وروى هلال تفاصيل فصله عن العمل بوزارة الصحة في الوقت الذي مازال فيه ملف المفصولين عن العمل عالقاً، قائلاً: «في العام 2016 وتحديداً في 8 يناير/ كانون الأول 2016 تم توقيفي ووجهت لي تهمة التجمهر، وعلى إثر ذلك تم الحكم بالحبس لمدة شهر، وقد أنهيت الحكم في 8 فبراير/ شباط 2016، وفي اليوم الثاني عدت إلى العمل كمسعف في وزارة الصحة لأمارس عملي كما السابق». وأضاف هلال: «عند عودتي للعمل راجعت المسئولين وأكدوا أنه لا يوجد ما يثير القلق وذلك لكوني أنهيت فترة الحكم وعليه بإمكاني العودة للعمل، وبالفعل منذ انتهاء الحكم باشرت في اليوم الثاني عملي بشكل طبيعي وذلك لمدة تسعة أشهر تقريباً».

وتابع: «في 22 نوفمبر 2016 تفاجأت باتصال من وزارة الصحة يفيد بأني مفصول من الخدمة، وقد راجعت الوزارة على الفور واستلمت هناك رسالة موقعة من وزيرة الصحة تفيد بفصلي عن الخدمة، في الوقت الذي ذكرت في الرسالة تهم لم توجّه لي في النيابة العامة، إذ أن التهمة التي وُجّهت لي كموقوف هي التجمهر والتي تعتبر جنحة، إلا أن الرسالة ذكر فيها أن فصلي من العمل جاء بحسب المادة رقم (25) الفقرة (و) من أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 والتي تنص على أن تنتهي خدمة الموظف بالحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازيا لسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ وذلك بموافقة الديوان».