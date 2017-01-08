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الإفراج عن الصحفي فيصل هيات بعد قضائه 3 أشهر في السجن بسبب تغريدة
هيات بعد الإفراج عنه
2017-01-08 - 1:28 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات الأمنية (السبت 7 يناير/كانون الثاني 2017) عن الصحفي فيصل هيات، بعد انقضاء مدة محكوميته المقررة بالسجن 3 أشهر.
وكان هيات اعتقل على خلفية تغريدة متعلقة بموسم عاشوراء، إلا أن نشطاء شككوا في أن تكون التغريدة سبب اعتقاله، وذلك لأنه نشر رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يتحدث فيها عن تعرضه للتعذيب على أيدي منتسبي الداخلية.
وسبق لهيات أن اعتقل في 2011 بسبب مشاركته في مسيرة الإعلاميين والصحفيين التي توجهت إلى دوار اللؤلؤة في فبراير/شباط والتي طالبت بإقالة وزير الإعلام آنذاك فواز بن محمد، الذي يعمل حالياً كسفير للبحرين في المملكة المتحدة.
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