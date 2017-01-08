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فريدوم هاوس تطالب البحرين بالتراجع عن منح "الأمن الوطني" صلاحية الضبط القضائي

2017-01-08 - 2:01 م

مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية المعنية بقضايا الحرية، البحرين لإلغاء قرار أعاد صلاحية الضبط القضائي لجهاز الأمني الوطني المتورط بالتعذيب.

وفي بيان للمنظمة (الجمعة 6 يناير/كانون الثاني 2017) دعت فريدوم هاوس إلى "وقف المضايقات الجائرة وغير العادلة، ووقف احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني» حيز التنفيذ".

 

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