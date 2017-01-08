الداخلية: تواطؤ حراس سجن جو أدى لهروب السجناء

2017-01-08 - 2:19 م

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها كشفت بعض ملابسات هروب 10 معتقلين من سجن جو المركزي في 1 يناير/كانون الثاني 2017، مشيرة إلى تورط حراس السجن التابعين لوزارة الداخلية في مساعدة السجناء أثناء عملية الهروب.

وفي تصريح نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية بنا أشار مسؤول بوزارة الداخلية إلى اعتقال السلطات "عدداً من المشتبه بتورطهم في عملية الهجوم على سجن جو، كما تم تحديد هوية آخرين من العناصر المطلوبة لوزارة الداخلية، من الذين يشتبه بضلوعهم في العملية الإرهابية واحتمال إعلان أسماءهم اليوم".

وبشأن ملابسات هروب المعتقلين العشرة، قال المسؤول أن "إحالة عدد من المسؤولين والعناصر من منتسبي الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل لا يعني بالضرورة تورطهم ولكن جاء ذلك نتيجة لتوصية اللجنة الخاصة التي شكلت بأمر وزير الداخلية".

وختم بالقول "توصلت اللجنة الخاصة إلى وجود شبهة التواطؤ والإهمال الجسيم لدى عدد من الأفراد القائمين على الحراسة وتقصير في الإشراف" على حد قوله.