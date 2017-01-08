وزير الداخلية يقول إن طائرة شاركت في عملية تهريب السجناء

2017-01-08 - 5:12 م

مرآة البحرين: قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة (الأحد 8 يناير/ كانون الثاني 2017) إن طائرة تحكم عن بعد شاركت في مخطط هروب المعتقلين العشرة من سجن جو مطلع العام الجاري.

وخلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس النواب ادعى الوزير القبض على 4 أشخاص شاركوا في عملية تهريب المعتقلين، والكشف عن رقم ومواصفات السيارة المستخدمة في العملية والجاري البحث عنها.

وأكد أن التواطؤ من أهم أسباب هروب المحكومين العشرة، وعليه تم إحالة عدد من مسئولي وعناصر مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" للنيابة المختصة بمحاكم وزارة الداخلية.

وقال إنه تم رصد ومتابعة السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية من خلال الكاميرات الأمنية بالشوارع ، حيث تحمل الرقم 547672 خصوصي ،موديل 2008 ، جيب أسود، وجار البحث عنها.

وأشار إلى أن الحادث تم تنفيذه وفق عمل خطط، رافقه إهمال من إدارة الإصلاح والتأهيل ، فضلا عن تعامل أبراج المراقبة أمنيا مع الموقف بإطلاق النار على السيارة التي شاركت في تنفيذ العملية، مشددا على أن أوامر فتح النار مع الإرهابيين والهاربين من السجن، لا لبس فيه.

وأوضح الإيجاز أن مباني مركز الإصلاح والتأهيل مزودة بكافة التجهيزات من كاميرات وأجهزة إنذار وغيرها، حيث يوجد بالمركز 600 كاميرا أمنية، ولدى القوة المكلفة بالحراسة السلاح الكافي والأوامر الواضحة للتعامل مع كافة الظروف .

وأكد الوزير أن الحادثة كشفت عن قصور في الأداء وليس في الإمكانيات ، حيث يحمل رجال الشرطة الأسلحة والتجهيزات لأداء مهامهم المختلفة ، مضيفا أننا لا نؤمن بالإجراءات المؤقتة ، فضلا عن أن هناك ست جهات تراقب عمل مركز الإصلاح والتأهيل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موضوع الرشاوي ليس في السجون فقط ، بل في كل مكان بالعالم.

وشدد معاليه على أنه أيا كانت رتبه الشخص ، سيتم محاسبته ، وإذا كان هناك من أخلوا بعملهم ، فهذالا يقلل أبدا من شأن رجال الأمن الذين نعتمد عليهم ، وقد سبق إحباط 15 محاولة هروب ، وعليناكمسئولين تعزيز ثقة الشرطي بنفسه ، فشرطتنا تقوم بعمل احترافي.

وأضاف أن الشرطي (اليمني) عبد السلام سيف، تعرض لإطلاق النار قبل استلام نوبة عمله، وأن العناصر خرجت من البوابة التي كانت مفتوحة لدخول سيارة النظافة، منوها إلى أن العناصر الإرهابية استعانت في تنفيذ العملية بطائرة تحكم عن بعد للتصوير، على حد زعمه.