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خليفة بن سلمان يدعو لتعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة
2017-01-08 - 9:02 م
مرآة البحرين: دعا رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة إلى تعزيز مصالح بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية و "تعظيم المكتسبات الخليجية مع الإدارة الأمريكية الجديدة".
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن رئيس الوزراء قوله إن "العلاقات الخليجية الأمريكية عموماً والبحرينية الأمريكية خصوصاً تمتد إلى تاريخ طويل ، وأن الروابط الثنائية ينبغي أن تكون أكثر وثوقاً واستقراراً".
واعتبر خليفة بن سلمان "أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستكون فرصة لتعزيز هذه العلاقات والبناء عليها، خاصة وأن دول مجلس التعاون عموماً والبحرين تحديداً حليف وشريك أساسي في دعم أمن واستقرار المنطقة ، ويجب التعامل من هذا المنطلق لتغليب المصالح الاستراتيجية للجانبين".
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