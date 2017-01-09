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المحافظة: الحقوقي نبيل رجب ينفي مايتداول باسمه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة سجن جو
2017-01-09 - 1:29 م
مرآة البحرين: نفى نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحقوقي سيد يوسف المحافظة، ما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي، ومنسوب للحقوقي المعتقل نبيل رجب بشأن حادثة سجن جو.
وفي تصريح صحفي أكد المحافظة أن التصريح المنسوب لرجب "عار عن الصحة، وهذه التغريدات غير موجودة في حساب رجب الرسمي الخاص"، موضحاً أن رجب مسجون في مركز الرفاع الغربي وليس في سجن جو المركزي.
ودعا المحافظة الجميع إلى "توخي الحذر من نشر هذه التغريدات التي يراد من وراءها خلق بلبلة وتضييع الحقيقة بشأن الحادثة التي مازالت الداخلية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك جميع معلوماتها وتخفيها عن الرأي العام" على حد قوله.
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