أحكام باتّة بإعدام 3 متهمين في تفجير الديه الذي قتل فيه ضابط إماراتي وشرطيين آخرين

2017-01-09 - 1:39 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة التمييز البحرينية (الإثنين 9 يناير/كانون الثاني 2017) أحكاماً بالإعدام بحق 3 مواطنين، متهمين بإحداث تفجير في الديه راح ضحيته ضابط إماراتي وشرطيين آخرين.

وقال هارون الزياني المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس/آذار 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل الشرطة الثلاثة، الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تلك القضية باتاً في حقهم.

وتدعي السلطات أن المتهمين قاموا بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

وأحالت النيابة ثمانية متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطياً وثلاثة هاربين، وذلك بتهمة الانضمام إلى سرايا الأشتر المتهم بتفجير الديه.