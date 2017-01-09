الإندبندنت: احتجاز بريطانية في البحرين بعد أن اتهمها زوجها بالزنا

2017-01-09 - 8:14 م

مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن "أمًا بحرينية سُجِنت في البحرين بعد اتهامها من قبل زوجها بالزّنا وفقًا لما ادعته عائلتها".

وكانت هانا جايمس قد سُجِنت لشهر بعد أن حاولت مغادرة البحرين للهرب من زوجها، جاسم الهدّار الذي اتهمته بالعنف.

ووفقًا لعائلة جايمس، فإن الهدار، وهو والد ابنها، أحرق جواز سفرها وقال للشّرطة إنها كانت تقيم علاقة غير شرعية، الأمر الذي يشكل جريمة في الشريعة الإسلامية.

وذكرت الصّحيفة أنه "تم الإفراج عن جايمس، غير أنها ما تزال محتجزة في البلاد لأسباب قانونية، وفقًا لما ذكرته والدتها شيلي جايمس.

وقد أنكر زوجها أنه أحرق جواز سفرها، غير أنه اعترف بضربها.

وقال النّاطق باسم مكتب الخارجية والكومنولث للإندبندنت "نقدم الدّعم لامرأة بريطانية بعد اعتقالها في البحرين. ونحن على اتصال مع كل من عائلتها والسّلطات البحرينية".