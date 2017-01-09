2017-01-09 - 8:27 م

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه رصد 45 حالة اعتقال بينهم طفل واحد في مختلف مناطق البحرين في الفترة من 2-8 يناير/ كانون الثاني الجاري، أي منذ تمكن 10 معتقلين سياسيين من الفرار من السجن المركزي مطلع العام.

وشنت السلطات حملة أمنية واسعة في أعقاب حادثة الهروب من السجن المركزي، التي قالت إنه تم بالتواطؤ مع حراس السجن.

وقالت مسؤولة الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان إيناس عون إن السلطات الأمنية اعتقلت 37 مواطنا عبر مداهمة منازلهم و7 آخرين من خلال نقاط التفتيش.

وذكرت عون إنه تم قمع 5 مسيرات من أصل 39 مسيرة كانت قد خرجت للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية في البلاد.

وعلى مستوى الأحكام القضائية قالت تم إصدار أحكام بحق 22 متهما في 11 قضية ذات دوافع سياسية من خلال المحاكم الابتدائية والاستئناف وبلغ مجموع الأحكام 73.3 سنة من السجن ودفع غرامات تصل إلى 386 ألف دينار بحريني.